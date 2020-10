Foi pelas mãos do antigo piloto de Fórmula 1, David Coulthard, que o troféu destinado ao vencedor do Grande Prémio de Portugal foi revelado esta segunda-feira.

O autódromo Internacional do Algarve vai receber nos dias 23, 24 e 25 de outubro, um dos grandes prémios da temporada do campeonato do mundo de Fórmula 1.