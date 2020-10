Sporting e FC Porto jogam este sábado o primeiro clássico da época, pelas 20h30.

Do lado do Sporting Jovane Cabral, Feddal e Sporar recuperaram e podem ser opções para o clássico.

Sérgio Conceição pode contar com Sérgio Oliveira e Pepe que regressaram da seleção e testaram negativo à covid-19 depois do contacto com Cristiano Ronaldo que está infetado.