Os pilotos da Fórmula 1 já testaram a pista do Autodromo do Algarve e a SIC esteve à conversa com Max Verstappen e Alex Albon.

Os monolugares mais rápidos do mundo já deram voltas à desafiante pista do Algarve e os pilotos da Red Bull explicaram à SIC quais são as características que tornam este circuito tão especial.

Os pilotos da Red Bull acreditam que podem ganhar o Grande Prémio de Portugal.

