O diretor do autódromo do Algarve admite que ontem houve casos isolados de ajutamento de espectadores em duas bancadas mas diz que, apesar disso, as pessoas têm respeitado as regras.

Paulo Pinheiro garante que hoje há um reforço de segurança e sensibiliza as pessoas para o uso de máscara e o distanciamento.

