Ruben Guerreiro no pódio do Giro como "rei" da montanha

O português Ruben Guerreiro (Education First) terminou hoje a Volta a Itália com uma inédita vitória na classificação da montanha e uma etapa 'no bolso', o corolário na carreira de um ciclista "leal e explosivo".

Aos 26 anos, o ciclista de Pegões, concelho do Montijo, viveu no Giro o que o próprio descreveu à Lusa como "um sonho de grande Volta", ao vencer a nona etapa, em Roccaraso, e conquistar a classificação da montanha, esta última um feito inédito para o ciclismo português em qualquer umas das três 'grandes' (França, Itália e Espanha).