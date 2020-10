“Sou um apaixonado por Maradona”. Rodrigo Guedes de Carvalho recorda entrevista em Sevilha

O ex-futebolista e atual treinador Diego Maradona comemora esta sexta-feira 60 anos. No programa Jogo Aberto, da SIC Notícias, Rodrigo Guedes de Carvalho recordou uma entrevista com “El Pibe” em Sevilha, em 1992, para a inauguração do Jornal da Noite da SIC, a 6 de outubro.

“Fomos para Sevilha sem saber como íamos chegar ao Maradona”, conta, revelando que foi através de um familiar do futebolista que conseguiram garantir a entrevista. “Falámos com alguém da família que lhe pudesse explicar que íamos inaugurar uma televisão em Portugal e que esta entrevista era muito importante”, e Maradona aceitou.

“Dá-me a entrevista sem perguntar quanto tempo era. Esteve a conversar connosco”, conta Rodrigo Guedes de Carvalho, que enaltece o carisma humano e o talento do ex-futebolista, classificando-o como uma figura marcante do desporto.

“Há muita tentação de o comparar com o Messi, mas do ponto de vista da estatura histórica não tem nada a ver. O Messi vai ficar para a história como um extraordinário futebolista, o Maradona fica como algo mais, com ações e palavras que não se recomendam, mas com um uma dimensão de raça e mundanidade”.

Sobre as referências no mundo do futebol, Rodrigo Guedes de Carvalho lembra Cristiano Ronaldo, mas afirma que o seu percurso é a antítese do de Maradona, por se ter tornado um campeão com muito trabalho, disciplina e rigor.