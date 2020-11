Benfica perde com o Boavista e deixa Sporting na liderança

O Benfica perdeu esta segunda-feira na casa do Boavista, por 3-0, em jogo da sexta jornada da I Liga.

O primeiro golo da partida foi marcado por Angel Gomes através de um penálti, aos 18 minutos. Alberth Elis, aos 38', e Yanis Hamache, aos 76', consolidaram a vitória do Boavista.

O Benfica sofreu a primeira derrota do campeonato, após cinco vitórias consecutivas.

Com a derrota, o clube da Luz fica com 15 pontos, menos um que o Sporting, que assume a liderança do campeonato. O Boavista soma mais três pontos e fica com nove, os mesmos que o Rio Ave.

As imagens do jogo