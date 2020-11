O denunciante do caso Cashball é o único arguido que vai ser julgado. De acordo com a TVI, ao fim de dois anos e meio, a PJ não encontrou provas de crime por parte de nenhum dos outros arguidos. Entre eles, André Geraldes, então diretor-geral da SAD do Sporting.

O único que se vai sentar no banco dos réus é Paulo Silva, o empresário que confessou ter tentado corromper árbitros de andebol e futebolistas.

“Cashball deve ser investigado a fundo”