Miguel Oliveira consegue a primeira pole position no Moto GP

Miguel Oliveira conseguiu a primeira pole position no Moto GP. As perspetivas do piloto português para a prova final, que se realiza este domingo, são boas e Miguel Oliveira foi o mais rápido na qualificação.

Começou a qualificação a apalpar terreno depois de ter ficado com o 13.º tempo na sessão de sexta-feira. Acertou o que faltava nas box, colocou pneus mais macios e com mais aderência mas com desgaste mais rápido. Regressou à pista e passou para o ataque.

Levou a KTM aos limites em cada uma das curvas, especialmente na última, a poucos metros de conquistar pela primeira vez uma pole position na categoria de Moto GP.

Com 1 minuto, 38 segundos e 892 milésimos, ficou a 44 milésimos do italiano Franco Morbidelli.

Antes de se juntar à festa, o piloto português aproveitou o tempo para treinar a partida.