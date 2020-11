Miguel Oliveira tenta segunda vitória da temporada após conseguir primeira pole position

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) tenta a segunda vitória da temporada no Mundial de MotoGP no Grande Prémio de Portugal, que hoje se disputa no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

O piloto almadense da equipa Tech3 parte da primeira posição para esta 14.ª e última corrida da época, depois de no sábado ter conquistado a primeira 'pole position' da sua carreira e da história do motociclismo português.

Hoje, disputam-se ainda as corridas de Moto2 e Moto3, as categorias mais baixas, que vão atribuir os dois títulos mundiais ainda em falta.

Na categoria principal, o MotoGP, o espanhol Joan Mir (Suzuki) já é virtual campeão, enquanto o piloto português ocupa a 10.ª posição, com 100 pontos.

Em caso de vitória, Miguel Oliveira sobe pelo menos à nona posição, ocupada atualmente pelo japonês Takaaki Nakagami (Honda), com 105 pontos.

A corrida principal, que será também a última do português pela Tech3, está marcada para as 14:00 horas.