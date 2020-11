Morreu Reinaldo Teles, histórico dirigente do FC Porto

Morreu esta quarta-feira Reinado Teles, aos 70 anos, com Covid-19. O administrador não-executivo da SAD do FC Porto e braço direito de Pinto da Costa estava internado no Hospital de São João desde o final do mês de outubro.

O percurso 'azul e branco'

Chegou ao FC Porto como atleta de boxe e em 1982 foi eleito diretor-adjunto para o futebol. Quatro anos depois, Pinto da Costa convidou-o a integrar os órgãos sociais dos ‘dragões’ e, em 1988, após o falecimento de Teles Roxo, assumiu a liderança do departamento de futebol.

Subiu à vice-presidência do clube nas eleições de 1990 e mais tarde, com a criação da SAD em 1997, passou a administrador executivo. Na última eleição, já este ano, passou a administrador não-executivo da sociedade.