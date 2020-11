Dois dos cinco filhos de Maradona deixam mensagens sentidas no Instagram

Dalma e Diego, dois dos cinco filhos reconhecidos pelo ex-futebolista argentino Diego Armando Maradona, usaram a rede social Instagram para se despedirem com mensagens sentidas do pai, que morreu na quarta-feira, aos 60 anos.

"Sempre tive muito medo da minha morte, mas agora já não. Porque sei que esse vai ser o momento em que vou voltar a ver-te e abraçar-te novamente. Saudades tuas", escreveu Dalma Maradona, atriz de 33 anos, filha da argentina Cláudia Villafañe.

Por seu turno, Diego Maradona Júnior, filho da italiana Cristiana Sinagra, assinalou os momentos de felicidade que passou junto do antigo internacional argentino.

"Fui tão feliz contigo. Nem podias imaginar, mas apenas de olhar para ti ao meu lado sentia-me invencível", salientou o jogador de futebol de praia da seleção italiana, de 34 anos.

Diego Armando Maradona, que estava a recuperar de uma operação a que foi sujeito a um coágulo no cérebro, morreu na quarta-feira na sua residência, na Argentina, aos 60 anos, vítima de uma paragem cardiorrespiratória.

A sua carreira de futebolista, de 1976 a 1997, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA vencidos ao serviço dos italianos do Nápoles.

O Presidente argentino, Alberto Fernández, decretou três dias de luto nacional pela morte de Maradona.