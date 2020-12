Trincão diz que é impossível escolher entre Ronaldo e Messi

O avançado internacional português Francisco Trincão, que alinha no FC Barcelona, admitiu esta terça-feira que é impossível escolher entre Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, porque "ambos são os melhores" futebolistas do mundo.

Trincão, que esta época se transferiu do Sporting de Braga para o clube catalão, afirmou que o português e o argentino "são jogadores muito distintos", mas considerou que ambos "são os melhores".

O avançado, que soma 12 jogos com a camisola do FC Barcelona, dois dos quais como titular, falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Ferencvátros, do grupo G da Liga dos Campeões de futebol, competição na qual os catalães já garantiram a passagem aos oitavos de final.

Trincão garantiu estar feliz em Barcelona e afirmou que precisa apenas de "tempo, trabalho e confiança" para se aproximar dos números conseguidos na época passada ao serviço do Sporting de Braga, onde somou nove golos e oito assistências.