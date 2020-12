Cristiano Ronaldo bisa em encontro com Messi para a Champions

A Juventus venceu o Barcelona por 0-3 a contar para a Liga dos Campeões. Cristiano Ronaldo marcou dois dos três golos da Vecchia Signora e ajudou a equipa italiana a alcançar o primeiro lugar do Grupo H da Liga dos Campeões.

Desde que Cristiano Ronaldo deixou o Real Madrid, há dois anos e meio, que o craque português não se encontrava no relvado com Lionel Messi. Na jornada anterior, CR7 não pode jogar por ter testado positivo à covid-19. O Barcelona acabou por vencer, no estádio da Juventus, por 0-2.

Desta vez, o duelo foi mais favorável ao jogador português. Em Camp Nou disputou-se o primeiro lugar do grupo H, mesmo já se sabendo que as duas equipas estavam apuradas para a próxima fase da competição europeia.

Cristiano Ronaldo abriu o marcador com um penalti, depois de uma falta de Araújo. Aos 20 minutos, McKennie aumentou a vantagem, que se manteve até à segunda parte do jogo.

A Juventus voltou a entrar melhor na segunda parte e não faltaram ameaças à baliza de Ter Stegen. O terceiro golo saiu dos pés de Ronaldo, novamente de penalti depois de ter sido marcada mão a Lenglet. Messi ainda tentou reduzir a diferença com um livre, mas Antoine Griezmann desviou a bola ao ferro.