Sporting de Braga tenta juntar-se aos restantes "grandes" nos oitavos da Taça

O Sporting de Braga vai tentar imitar os restantes três "grandes" e marcar presena nos oitavos de final da Taça de Portugal, defrontando o Olímpico do Montijo, do Campeonato de Portugal, em jogo da quarta eliminatória.

Os "arsenalistas" entram em ação já depois de FC Porto, detentor do troféu, Benfica, finalista da última edição, e Sporting terem seguido em frente, defrontando no estádio Nacional uma equipa de dois escalões abaixo e tentando evitar o mesmo destino do Boavista, que caiu às mãos do Estoril Praia, da II Liga.

Além do encontro do Jamor, realizam-se esta segunda-feira mais dois embates da quarta ronda, com o Torreense a receber o Amora e o Anadia o Estrela da Amadora, todos do Campeonato de Portugal, numa ronda apenas decidida em 23 de dezembro, com mais quatro jogos.