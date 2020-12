Benfica em busca do 84.º título na Supertaça

O Benfica pode conquistar na quarta-feira o 84.º título da sua história futebolística, enquanto o FC Porto tenta o 79.º, em Aveiro, no encontro que decide a 42.ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira.

No jogo que normalmente abre a época e, desta vez, culpa da covid-19, foi adiado para dezembro, os encarnados procuram repetir o sucesso de 2018/19 (5-0 ao Sporting) e o FC Porto dar sequência aos triunfos na I Liga e na Taça de Portugal, precisamente numa final com o Benfica (2-1).

Numa contagem cega dos títulos, que coloca no mesmo patamar uma Taça dos Campeões e uma Supertaça ou um campeonato e uma Taça da Liga, os encarnados totalizam 83, mais a desvalorizada Taça Latina, e os azuis e brancos somam 78, enquanto o Sporting, terceiro, está bem atrás, com 50.

O Benfica soma mais cinco troféus do que o FC Porto graças ao domínio exercido nos últimos sete anos, uma vez que, quando, em 10 de agosto de 2013, venceram a Supertaça, os "dragões" lideravam o histórico por 74-68.

Depois desse triunfo, os encarnados responderam com um fantástico parcial de 13 títulos contra nenhum dos "dragões": quatro campeonatos, o "tetra", três edições da Taça da Liga, duas da Taça de Portugal e quatro da Supertaça.

Em 2013/14, Benfica venceu campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga, e, em 2014/15, voltou a ganhar a I Liga e a Taça da Liga e arrebatou ainda a Supertaça. Jorge Jesus, que voltou esta época, chegou aos 10 "canecos" e empatou o histórico.

A saga continuou com Rui Vitória, que, em 2015/16, ganhou mais um campeonato, a Taça da Liga e a Supertaça, em 2016/17, nova edição da I Liga, a Taça de Portugal e a Supertaça, para, em 2017/18, arrebatar nova Supertaça.

Depois de longa "seca", de ver o Benfica festejar 13 vezes sem resposta, para colocar o "score" em 81-74, o FC Porto voltou aos títulos com a vitória na I Liga 2017/18, negando, já sob o comando de Sérgio Conceição, o penta às "águias".

Em 2018/19, os "dragões" venceram a Supertaça e as "águias" responderam na I Liga e, na época passada, foi ao contrário, com o FC Porto a desempatar na final da Taça de Portugal, no jogo que fechou longa época, em 01 de agosto.

O Benfica lidera em termos totais e, contando apenas provas em que é necessário derrotar mais do que um adversário, a sua supremacia é esmagadora, com 75 troféus conquistados (mais a Taça Latina), contra 56 dos portistas.