Cristiano Ronaldo eleito o "Jogador do Século"

Cristiano Ronaldo foi este domingo eleito o melhor jogador do século nos Globe Soccer Awards.

Ronaldo estava nomeado nesta categoria com Messi, o egípcio Mohamed Salah (Liverpool) e com o ex-internacional brasileiro Ronaldinho. O periodo estava compreendido entre 2001 e 2020.

"Este prémio dá-me motivação para continuar a minha jornada e poder jogar mais alguns anos", lançou o capitão da seleção portuguesa, que atua na Juventus e que marcou presença na cerimónia realizada no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Jorge Mendes também estava nomeado e foi considerado o "Empresário so Século". José Mourinho era também candidato ao prémio na categoria de "Treinador do Século" juntamente com Alex Ferguson, Pep Guardiola e Zinedine Zidane. O galardão foi para o espanhol Guardiola.

O alemão Hans-Dieter Flick, que comanda o Bayern Munique, ganhou a distinção para Treinador do Ano, enquanto o colosso bávaro foi eleito o Clube do Ano e o goleador polaco Robert Lewandowski o Jogador do Ano.

O Real Madrid venceu a categoria de Clube do Século, e Iker Casillas, que terminou a carreira no FC Porto, e Gerard Piqué foram distinguidos com o prémio Carreira.