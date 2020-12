Seferovic e João Ferreira testam positivo à covid-19

O avançado Haris Seferovic e o defesa João Ferreira foram esta segunda-feira diagnosticados com covid-19. São já cinco os jogadores do plantel do Benfica infetados pelo novo coronavírus.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que foram detetados dois casos positivos nos mais recentes testes de diagnóstico covid-19 realizados no futebol profissional. O defesa-direito João Ferreira e o avançado Haris Seferovic testaram positivo ao novo coronavírus", informou esta segunda-feira o clube.

Os dois jogadores juntam-se a Pizzi, Jardel e Gonçalo Ramos, que foram diagnosticados a semana passada, segundo avançou o clube da Luz. Também o diretor-geral Tiago Pinto e o assessor de comunicação Nuno Farinha foram infetados pelo novo coronavírus.

O Benfica defronta esta terça-feira o Portimonense e, devido ao resultado positivo, estes cinco jogadores estão fora da lista de convocados do treinador Jorge Jesus. Também André Almeida e Gabriel estão de baixa devido a uma lesão.

Pizzi já tinha falhado o jogo da Supertaça frente ao FC Porto, que os 'encarnados' perderam por 2-0, no qual Jardel não saiu do banco, e Gonçalo Ramos ficou fora das escolhas do técnico Jorge Jesus.