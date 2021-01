Heriberto Tavares vai reforçar o Famalicão. O extremo de 23 anos chega emprestado pelo Stade Brestois.

A equipa de famalicão pode exercer uma opção de compra do passe do jogador no final da temporada. Heriberto foi formado no Sporting, passou por Benfica, Moreirense, Boavista e agora tem contrato até 2024 com o Stade Brestois.