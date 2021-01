Keisuke Honda e Hernán Barcos no radar do Portimonense

Keisuke Honda e Hernán Barcos podem reforçar o Portimonense neste mercado de inverno.

Honda já está em Portimão, mas, para já, a recuperar de uma lesão no músculo da coxa esquerda. Em cima da mesa está um contrato de seis meses para o internacional japonês, mas a decisão final nunca será tomada antes de 12 de janeiro, dia em que o jogador de 34 anos fará novos exames médicos.

No caso de Hernán Barcos, as negociações ainda decorrem. O ex-jogador do Sporting já sabe do interesse do Portimonense, mas o clube do Algarve ainda está a avaliar o negócio, para concluir se vale ou não a pena contratar o avançado de 36 anos.