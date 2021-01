Adiadas as exibições da tocha olímpica em Tóquio

As exibições da tocha olímpica em Tóquio foram adiadas. O anúncio foi feito pelo Governo metropolitano da capital japonesa.

As exibições começavam esta quinta-feira, mas o aumento de casos de covid-19 levou a que fosse decretado o estado de emergência em Tóquio e em três províncias vizinhas a partir de sexta-feira, o que impossibilita ajuntamentos.

A declaração de emergência implicará novas restrições ao horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais considerados não essenciais, bem como o pedido de permanência dos cidadãos em casa, embora sem incluir o confinamento obrigatório, entre outras medidas.

As exibições serão retomadas no final do mês.