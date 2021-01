Rodrigo Pinho vai ser jogador do Benfica no final da época. O ‘Mercado Aberto’ conseguiu confirmar que o avançado 29 chegou a um pré-acordo com os encarnados para um contrato em junho válido para as próximas 5 temporadas.

Rodrigo Pinho é jogador do Marítimo mas está no último ano de contrato, assinado depois a custo zero pelo Benfica.