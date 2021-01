Rui Silva tem proposta para assinar pelo Betis

Rui Silva tem uma proposta de contrato de cinco anos do Betis de Sevilha.

O guarda-redes do Granada CF está em fim de contrato e não vai renovar com a equipa onde joga também Domingos Duarte. Rui Silva tem vários clubes interessados como o Atlético de Madrid e o Inter de Milão, no entanto, o guarda-redes português quer assinar por um clube onde saiba que vai ser a primeira opção. O Mercado Aberto sabe que Rui Silva vê com bons olhos este contrato de 5 anos com o Betis de Sevilha, equipa de William Carvalho, uma vez que, acredita que vai ser a primeira opção e que isso o pode ajudar a continuar a ser chamado à seleção nacional.