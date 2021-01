William Carvalho pode ser a grande surpresa deste mercado de transferências

William Carvalho está a ser bastante associado ao Benfica e o negócio pode ser o mais surpreendente deste mercado de transferências.

O 'Mercado Aberto' sabe que o jogador é prioridade para Jorge Jesus, e por isso mesmo, os encarnados vão fazer um esforço financeiro para tentar contratar o internacional português. O Betis de Sevilha pediu 20 milhões de euros mas pode aceitar um valor a rondar os 15 milhões de euros, caso o Benfica pague o montante ainda este ano.

Há ainda a questão do salário de William Carvalho que pediu, numa primeira fase algo como 3 milhões de euros líquidos por temporadas, algo que o Benfica rejeitou de imediato. O 'Mercado Aberto' sabe também que William Carvalho aceitaria o mesmo salário que aufere no Betis (cerca de 2,5 milhões de euros limpos) mas exige um contrato de longa duração.

Ainda que o Benfica chegue a acordo com o Betis para o valor da transferência e com William na questão salarial, o médio português, ao dia de hoje, ainda não está convicto que regressar a Portugal para jogar no rival do seu antigo clube, o Sporting, seja a melhor opção. As negociações decorrem e esta possível transferência de William Carvalho vai ser um dos focos deste mercado de inverno.