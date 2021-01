O 'Mercado Aberto' pode avançar em primeira mão que Allano vai ser oficializado a qualquer momento como jogador do Santa Clara.

O avançado de 25 anos desvinculou-se do CSA e assina a custo zero com o clube dos Açores. Allano assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas e meia. O jogador já passou por Portugal em 2016 até 2018, quando representava o Estoril de Praia.