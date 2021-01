Pedro Rebocho vai reforçar o Paços de Ferreira

Pedro Rebocho vai ser reforço de inverno do Paços de Ferreira. O lateral-esquerdo chega por empréstimo do EA Guingamp, num empréstimo com opção de compra a rondar o um milhão de euros.

O Paços de Ferreira pagará uma parte do salário do jogador, algo a rondar dois terços do valor total. Pedro Rebocho recusou propostas mais vantajosas a nível salarial para regressar a Portugal.

Com a saída de Oleg para o Olympiacos, o Paços de Ferreira preenche o lugar com um jogador formado no Benfica e que jogou na primeira liga ao serviço do Moreirense.