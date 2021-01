Ivo Rodrigues em negociações para reforçar o Famalicão

Ivo Rodrigues está muito perto de regressar ao futebol português.

O ex-jogador do Futebol Clube do Porto está em negociações com o Famalicão para uma transferência já neste mercado de inverno. Ivo Rodrigues está no último ano de contrato com o Antuérpia e em cima da mesa estão duas possibilidade: um empréstimo até ao final da época para depois assinar como jogador livre, ou então o clube belga libertará já o jogador que assinará um contrato válido com o Famalicão a título definitivo.

As negociações, realizadas entre a ProEleven e a equipa de Famalicão, estão bastante avançadas e espera-se que nos próximos dias este negócio esteja concluído.

Deste modo, Ivo Rodrigues pode voltar a Portugal, país de onde saiu em 2017 para o emblema belga. Ivo Rodrigues brilhou na equipa B dos dragões, chegando mesmo a disputar um jogo com a formação principal na Taça da Liga, antes de viver sucessivos empréstimos a Arouca, Vitória de Guimarães e Paços de Ferreira.

O internacional jovem português mudou-se para a Bélgica por empréstimo dos azuis e brancos. Após três golos em 27 partidas, o Antuérpia contratou-o em definitivo até 2021.