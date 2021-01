Tomás Tavares regressa ao Benfica para rumar ao Farense

Tomás Tavares vai regressar ao Benfica para ser emprestado ao Farense.

O lateral direito de 19 anos não conseguiu afirmar-se ao serviço do Alavés tendo disputado apenas cinco jogos pelo clube espanhol. O Benfica quer que o internacional sub-21 jogue com regularidade e por isso chegou a um acordo com o clube espanhol para o regresso do jogador.

Bruno Macedo, responsável por este negócio, está a finalizar o último pormenores de um empréstimo que não terá opção nem obrigação de compra. Tomás Tavares vai reforçar o Farense até ao final da temporada com o objetivo de somar o máximo de minutos possíveis e regressar ao Benfica.