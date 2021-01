Lucas Piazon é o mais recente reforço do Sporting de Braga

O avançado brasileiro Lucas Piazon, que jogava no Rio Ave por empréstimo dos ingleses do Chelsea, é o novo reforço do Sporting de Braga, revelou esta quinta-feira o clube minhoto, quarto classificado da I Liga de futebol.

Internacional pelo Brasil nos escalões mais jovens, Lucas Piazon completa 27 anos na quarta-feira e assinou pelos minhotos até 2025.

"A sensação é ótima. Passei a minha vida toda vinculada a um clube [Chelsea] e poder sair e assinar por um grande de Portugal é algo que me deixa muito feliz. O Sporting de Braga é uma equipa que dá muita visibilidade aos jogadores, ao fazer boas campanhas e estar aqui pode ser muito importante na minha carreira", disse o jogador, ao sítio oficial do clube.

O jogador já foi orientado por Carlos Carvalhal, no Rio Ave, na época passada, na qual marcou quatro golos em 23 jogos: "Conheço o 'mister' há muitos anos, desde os tempos de Inglaterra. Defrontei-o várias vezes e no ano passado tivemos um bom ano, fizemos uma boa campanha. Acredito que será muito bom", disse.

"Venho para ajudar. A equipa está muito bem, está a fazer uma grande campanha na Liga Europa e no campeonato. São muitos jogos e sempre que tiver a oportunidade, vou ajudar. Quero ser importante", afirmou.

Como sénior, e além do Chelsea, Lucas Piazon já jogou nos espanhóis do Málaga, nos holandeses do Vitesse, nos alemães do Eintracht Frankfurt, nos ingleses do Reading e do Fulham e nos italianos do Chievo, sempre por empréstimo dos 'blues', clube ao qual esteve ligado desde 2011.