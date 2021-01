Gedson Fernandes em negociações avançadas com o Torino

Gedson Fernandes em negociações avançadas para reforçar o Torino.

O Benfica tentou o regresso do médio de 22 anos mas Gedson rejeitou voltar sem um aumento salarial significativo. O 'Mercado Aberto' sabe que Luís Filipe Vieira tentou convencer o jogador a voltar à Luz mas sem sucesso. Jorge Mendes, empresário do atleta, trouxe a proposta de empréstimo que Gedson vê com bons olhos, uma vez que acredita que irá jogar regularmente no Torino. Trata-se de um empréstimo seco, sem opção ou obrigação de compra.

Sem lugar no Tottenham de José Mourinho, o médio de 22 anos tem ligação com o Benfica até 2023 mas após rejeitar regressar aos encarnados, será pouco provável que conclua o contrato até ao fim.