Djaniny com propostas de Espanha e da Arábia Saudita

Djaniny Semedo tem propostas da Arábia Saudita e de Espanha.

Um clube da primeira liga espanhola e dois da Arábia Saudita iniciaram contactos com a Soccer ProMaster, representantes do jogador, para a contratação do avançado do Trabzonspor.

O ponta de lança de 29 anos chegou no início da época ao clube turco a custo zero mas as boas exibições podem originar uma possível transferência já neste mercado de inverno.

Os empresários do jogador, Pedro Cordeiro e Manuel Moreira de Sá, já levaram propostas formalizadas ao Trabzonspor, que vai agora tomar uma decisão final.

Antes de rumar à Turquia, Djaniny foi associado a um regresso ao futebol português mas a questão financeira fez com que optasse por rumar à Turquia.