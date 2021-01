Silas em negociações para ser treinador do Famalicão

O 'Mercado Aberto' sabe que Jorge Silas está em negociações para assumir o comando técnico da equipa do Famalicão.

O treinador de 44 anos está perto de suceder a João Pedro Sousa.

O maus resultados ditam o despedimento do treinador que tinha renovado com a equipa de Famalicão em Dezembro de 2020.

Depois da derrota na Madeira com o Nacional por 2-1, João Pedro Sousa deixa o Famalicão na décima sexta posição com catorze pontos à décima sexta jornada do campeonato.

Silas está perto de voltar a treinar uma equipa depois de ter sair do Sporting em Março de 2020.