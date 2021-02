Jorge Silas é o novo treinador do Famalicão, sucedendo a João Pedro Sousa no cargo, anunciou hoje o clube minhoto, 15.º classificado da I Liga portuguesa de futebol.

"A SAD do Futebol Clube de Famalicão informa que Jorge Silas é o novo treinador da equipa principal. O técnico, de 44 anos, comprometeu-se com o clube famalicense até 2022", informa o Famalicão no site oficial do clube.

Silas regressa à atividade depois da saída do Sporting, em março de 2020, com 28 jogos disputados pelo clube de Alvalade. Antes, comandou o Belenenses SAD em 61 desafios, entre 2017 e 2019, na primeira experiência como treinador principal.

A acompanhar o técnico português estarão José Pedro, Rui Nunes, Pedro Alves, Ricardo Dinis e Eduardo Marques.

Silas já orientou o treino de hoje do Famalicão, com vista ao jogo com o Moreirense, referente à 17.ª jornada da I Liga, um dia depois de o clube minhoto ter anunciado que rescindiu o contrato com João Pedro Sousa.