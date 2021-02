Jogador do FC Porto Nanu transportado para o hospital após choque violento

O jogador do FC Porto Nanu está estável e consciente. Foi levado para o hospital S. Francisco Xavier, em Lisboa, depois de um choque violento com o guarda-redes do Belenenses SAD.

O momento aconteceu já nos minutos finais do jogo desta quinta-feira no Jamor e parou de imediato a partida.

JOSE SENA GOULAO

O defesa dos “dragões” caiu inanimado no relvado depois do embate. Uma ambulância entrou em campo e os médicos prestaram-lhe assistência.

Nanu acabou por ter de ser transportado para o hospital. Depois do jogo, Pepe disse que Nanu se encontrava consciente quando foi levado.