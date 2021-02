O presidente do comité organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, Yoshiro Mori, pediu desculpa pelos comentários ofensivos sobre mulheres que fez ontem.

Mori disse que lamentava ter afirmado que as mulheres falam demais e que as reuniões com mulheres demoravam demasiado tempo.

No entanto, e apesar da onda de críticas e apelos à demissão, Yoshiro Mori, diz que se mantém no cargo.