O jogador do FC Porto Nanu passou a noite no hospital, depois de ter sofrido uma concussão cerebral e um traumatismo vértebro-medular após um choque violente com o guarda-redes da Belenenses SAD, Kritciuk, no jogo de ontem.

Na altura desmaiou, mas, de acordo com o clube, recuperou os sentidos ainda no relvado. O jogador portista foi assistido no local durante 15 minutos e saiu imobilizado, de ambulância.

Os exames realizados ao luso-guineense não revelaram alterações com gravidade clínica.