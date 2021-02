Buccaneers vencem Chiefs e conquistam Super Bowl pela segunda vez

Os Tampa Bay Buccaneers conquistaram no domingo pela segunda vez o Super Bowl, ao vencerem os Kansas City Chiefs, que defendiam o título de campeões da liga norte-americana de futebol americano (NFL), por 31-9.

Comandados pelo 'quarterback' Tom Brady, que conquistou, aos 43 anos, o seu sétimo Super Bowl no seu primeiro ano em Tampa Bay, os Buccaneers dominaram por completo o encontro e ao intervalo ja venciam por 21-6.

O conjunto de Tampa Bay, o primeiro a jogar em casa o Super Bowl, repete assim o triunfo conquistado em 2003, então frente aos Oakland Raiders (48-21).

O espetáculo ao intervalo esteve a cargo do músico The Weeknd. A assistir, estiveram 22 mil pessoas, um terço da lotação do recinto. Sete mil e quinhentes bilhetes foram oferecidos a profissionais de saúde.