Reveladas as causas do acidente que vitimou Kobe Bryant

Uma desorientação do piloto do helicóptero terá estado na origem do acidente fatal que vitimou, em janeiro do ano passado, o antigo basquetebolista Kobe Bryant, a filha Gianna de 13 anos e outras sete pessoas.

A causa do acidente está a ser investigada há mais de um ano e os investigadores já concluíram que não houve qualquer falha mecânica na aeronave. Por essa razão, terá sido um erro do piloto a ditar o desfecho fatal.

O nevoeiro cerrado terá desorientado o piloto, o que levou à queda do helicóptero.

O helicóptero em que seguia a antiga estrela do basquetebol norte-americano, a sua filha Gianna, de 13 anos, as colegas de equipa da jovem, Payton Chester e Alyssa Altobelli, despenhou-se em Calabasas, Los Angeles, na manhã de 26 de janeiro.

Do acidente resultou a morte dos nove ocupantes do helicóptero, em que se incluem ainda Sarah Chester, mãe de Payton, John e Keri Altobelli, pais de Alyssa, e a treinadora de basquetebol Christina Mauser.

Kobe Bryant conquistou cinco campeonatos da NBA pela equipa dos Lakers, tendo terminado a carreira em 2016.