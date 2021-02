Portugal mantém quinto lugar no ranking da FIFA em lista com poucas alterações

Portugal continua em quinto lugar no ranking mundial da FIFA, publicado esta quinta-feira e que continua a ser liderado pela Bélgica, numa lista que não tem qualquer alteração nos 32 primeiros classificados.

No primeiro ranking da FIFA de 2021, foram considerados um total de 43 jogos internacionais, numa lista em que se registaram poucas alterações, com as 32 primeiras seleções a serem as mesmas da anterior atualização.

Portugal continua em quinto na lista, apenas atrás da líder Bélgica, França, Brasil e Inglaterra. Fecham o top-10 as seleções da Espanha, Argentina, Uruguai, México e Itália.

Em outras seleções lideradas por técnicos portugueses, a Coreia do Sul, de Paulo Bento, está no 38.º, enquanto os Camarões, de António Conceição, e o Bahrain, de Hélio Sousa, mantiveram os 50.º e 97.º postos, respetivamente.

No ranking, Marrocos (33.º, subida de dois lugares) e Mali (54.º, subida de três) foram as seleções que mais progrediram.