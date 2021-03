SC Braga elimina FC Porto e está na final da Taça de Portugal 

O SC Braga é o primeiro finalista apurado para a final da Taça de Portugal, após eliminar o FC Porto, no Estádio do Dragão, por 2-3, na segunda mão das meias-finais. Na primeira mão, as equipas empataram por 1-1.

O SC Braga inaugurou o marcador, aos 9 minutos, com um golo de Abel Ruiz, que fez o 2-0 aos 14 minutos. Lucas Piazón marcou o terceiro golo da equipa de Braga (28').

Aos 30 minutos, Otávio marcou o primeiro do FC Porto. A jogar em superioridade numérica desde o minuto 34, após expulsão de Cristian Alexis Borja, os dragões voltaram a marcar aos 75 minutos, através de Marega, mas não chegou para inverter o resultado e passar a eliminatória.

O segundo finalista sairá do jogo de quinta-feira que opõe o Benfica ao Estoril Praia. Na primeira mão, as águias venceram por 3-1.

A final da Taça de Portugal está agendada para 23 de maio.