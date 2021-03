Ouro para Portugal. Auriol Dongmo sagra-se campeã europeia de lançamento do peso

Auriol Dongmo conquistou esta sexta-feira a primeira medalha para Portugal nos Europeus de atletismo em pista coberta, que decorrem em Torun, na Polónia.

A atleta luso-camaronesa venceu a final de lançamento do peso, com uma marca de 19,34 metros, alcançada no quinto ensaio, num concurso em que atirou sempre a mais de 19 metros à exceção do primeiro e do último, que foram nulos.

Auriol Dongmo, que lidera a lista mundial do ano, com 19,65 metros, superiorizou-se à sueca Fanny Roos (prata, com 19,29) e à alemã Christina Schwanitz (bronze, com 19,04).