Confederação sul-americana adia jogos de qualificação para o Mundial 2022

A Confederação Sul-americana de Futebol (CONMEBOL) comunicou este sábado o adiamento dos jogos de qualificação para o Mundial 2022, previstos para o final de março, face à recusa dos clubes europeus em libertarem jogadores devido à pandemia da covid-19.

"Esta decisão deve-se à impossibilidade de contar a tempo com todos os jogadores sul-americanos", indicou a CONMEBOL, acrescentando que irá analisar com a FIFA e com as federações membro as opções para as duas jornadas adiadas.

Os jogos adiados englobam a quinta e sexta jornadas da zona sul-americana de qualificação, liderada após quatro rondas pelo Brasil, com 12 pontos, seguido da Argentina, com 10, do Equador, com nove, e do Paraguai e Uruguai, ambos com seis.

A CONMEBOL apura diretamente para o Mundial os quatro primeiros classificados, enquanto o quinto, numa zona de qualificação com 10 seleções, disputa ainda um 'play-off'.