PSP travou festa dos adeptos portistas no aeroporto

O FC Porto já regressou de Turim depois da eliminatória histórica na Liga dos Campeões. À chegada ao aeroporto não houve festa. Os adeptos tinham planeado receber a equipa, mas a PSP cortou os acessos ao aeroporto Sá Carneiro.

As autoridades multaram 26 pessoas por não terem justificação válida para circular. Mas, perto do estádio, os adeptos juntaram-se para ver passar o autocarro da equipa. Acenderam tochas e gritaram palavras de apoio.

Com o resultado do jogo frente à Juventus, o FC Porto está nos quartos de final da Champions. A equipa portuguesa conhece o adversário a 19 de março.

FC Porto segue na Champions e elimina Juventus em Itália

O FC Porto qualificou-se esta terça-feira para os quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, apesar de ter perdido com a Juventus, por 3-2, após prolongamento, na segunda mão dos oitavos de final.

No total, o FC Porto totaliza, para já, 73,542 milhões de euros, quase o valor da última presença (78,44 em 2018/19), e vai agora à procura de mais 12, o montante reservado para as quatro equipas que atingirem as meias-finais.

"FC Porto fez um jogo notável frente à Juventus"

Rui Santos felicita a passagem do FC Porto aos quartos-de-final da Liga dos Campeões. O comentador SIC diz que apesar da derrota, os 'dragões' fizeram um jogo notável frente à Juventus em Itália.

