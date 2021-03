Portugal conquista três medalhas na abertura do europeus de atletismo para deficiência intelectual

Portugal fechou com três medalhas, duas das quais de ouro, o primeiro dia dos campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta para atletas com deficiência intelectual, que decorrem até domingo na cidade francesa de Nantes.

No triplo salto, Ana Filipe conquistou o ouro no concurso feminino, com a marca de 11,65 metros, e Lenine Cunha no masculino, com a marca de 12,68 metros.

Nos 1.500 metros, Cristiano Pereira conquistou o bronze, ao percorrer a distância em 04.05,13 minutos, e Cristiano Silva Pereira foi sexto lugar, com o tempo de 04.39,14 minutos.

A prova dos 400 metros, na qual Carlos Freitas alcançou o quinto lugar, ficou marcada pela lesão de Sandro Baessa, que assim abandonou a competição.

Os VIRTUS Campeonatos da Europa em Pista Coberta completam este ano a sua 10.ª edição, sendo que Portugal participou em todas arrecadando, desde 2000, 201 medalhas.

Na última edição, que decorreu em 2019, na Turquia, Portugal conquistou 19 medalhas.