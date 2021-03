Rui Patrício fica lesionado após choque violento

O guarda-redes Rui Patrício ficou lesionado com gravidade após um choque violento no jogo entre o Wolverhampton e o Liverpool.

Aos 87 minutos, o Patrício foi atingido pelo joelho dum colega de equipa na cabeça. O jogador foi assistido durante cerca de 15 minutos, mas acabou por ser levado do campo numa maca. O guarda-redes recebeu ainda oxigénio.

O treinador Nuno Espírito Santo já disse que o guarda-redes está estável e consciente. Rui Patrício deve falhar os próximos três jogos da seleção para o apuramento do mundial.

Em declarações à SkySports, Nuno Espírito Santo avançou que Rui Patrício "está bem" e "está consciente". "Lembra-se do que aconteceu. Está consciente. O médico diz que está bem", disse o treinador, sublinhando que já falou com o guarda-redes português.

Nuno Espírito Santo admite "preocupação" sempre que se trata de uma concussão na cabeça. No passado mês de novembro, o Wolwerhampton teve um outro caso de um embate grave entre dois jogadores. Raul Gimenez chocou com o também ex-benfiquista David Luiz com gravidade, um embate que o levou a ser hospitalizado e operado, com o mexicano a estar fora da competição desde então.