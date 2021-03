Zidane não fecha a porta ao regresso de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid

Cristiano Ronaldo respondeu às críticas de que foi alvo após a eliminação da Juventus da Liga dos Campeões: marcou os três golos da vitória frente ao Cagliari. Nos últimos dias, têm aumentado os rumores de um possível regresso do craque português a Espanha.

Chegou a Turim no verão de 2018 e os adeptos da Juventus, habituados a festejar títulos em Itália, queriam a Champions. Mas em três épocas, Cristiano Ronaldo não conseguiu dar à Juventus a tão desejada Liga dos Campeões. A recente eliminação contra o Porto fez subir as críticas em Itália

O regresso ao Real Madrid na próxima temporada vai ganhando força na imprensa espanhola. Esta segunda-feira, na antevião do jogo com a Atalanta, para a Champions, o treinador do Real Madrid foi questionado pela Sky Itália sobre esses rumores: Zidane admitiu que CR7 pode voltar ao Santiago Bernabeu.

Na Juventus, na ressaca da eliminação da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo tratou de fazer um hat-trick. Marcou os três golos da vitória por 3-1 diante do Cagliari para a Liga italiana. No relvado, é onde CR7 cala os críticos.

E contra factos não há argumentos: com estes três golos, Ronaldo soma 770. Um número que levou o rei Pelé a abrir mão da coroa de recordista de golos. A lenda brasileira usou as redes sociais para dar os parabéns ao craque português por ser o maior goleador na história do futebol.