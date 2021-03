As escolhas de Fernando Santos para o arranque da qualificação para o Mundial

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, anunciou esta terça-feira os convocados para o arranque da qualificação para o Mundial 2022.

Palhinha e Nuno Mendes, jogadores do Sporting, são as novidades nos 25 eleitos de Portugal para os primeiros três jogos no Grupo A de apuramento para o Mundial de 2022, em março, com Azerbaijão, Sérvia e Luxemburgo.



Os 25 escolhidos de Fernando Santos:

Guarda-redes - Anthony Lopes (Olympique Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton Wanderers FC) e Rui Silva (Granada CF);

Defesas - João Cancelo (Manchester City), Cédric Soares (Arsenal FC), Domingos Duarte (Granada CF), Pepe (FC Porto), José Fonte (LOSC Lille), Rúben Dias (Manchester City), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Nuno Mendes (Sporting CP);

Médios - Danilo Pereira (PSG), João Palhinha (Sporting CP), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), João Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United FC), Renato Sanches (LOSC Lille) e Sérgio Oliveira (FC Porto);

Avançados - Bernardo Silva (Manchester City FC), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers FC), Diogo Jota (Liverpool FC), Cristiano Ronaldo (Juventus FC), Rafa Silva (SL Benfica), João Félix (Atlético Madrid) e André Silva (Eintracht Frankfurt).

Portugal, recorde-se, enfrenta, dia 24, em Turim, por imposição sanitária, a congénere azeri, e depois, dia 27, em Belgrado, joga com a Sérvia. Portugal terminará esta tripla jornada enfrentando, dia 30, o Luxemburgo na cidade do Luxemburgo.

Todos os jogos terão inicío às 19h45.

Estreia da seleção no apuramento para o Mundial a 24 de março

Quatro meses depois de ter encerrado a participação na Liga das Nações, com um triunfo na Croácia, em novembro, a seleção nacional vai estrear-se no Grupo A de apuramento para o Mundial 2022 a 24 de março, em Turim, local escolhido para receber os azeris, face às restrições impostas pela pandemia da covid-19, em substituição do Estádio José Alvalade.

Segue-se a deslocação à Sérvia, em 27 de março, e a visita ao Luxemburgo, três dias depois, antes de uma interrupção de cinco meses na fase de qualificação, que apenas será retomada no início de setembro, devido à fase final do Euro2020, que foi adiado para este ano.