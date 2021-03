Mundial 2022. Portugal-Azerbaijão joga-se em Turim devido à pandemia

A seleção portuguesa começa esta quarta-feira o apuramento para o mundial do Qatar num jogo contra o Azerbaijão que deveria ser jogado em Alvalade, mas que será jogado em Turim, Itália, devido às restrições impostas na sequência da pandemia.

Itália não estando na ‘lista vermelha’ de Inglaterra e tem sido, por isso, um dos locais eleitos nas competições europeias pelos clubes de forma a contornarem a quarentena obrigatória quando as equipas ou jogadores regressam a solo inglês.

Portugal estando na lista dos países que é obrigatório a quarentena, a solução encontrada pela federação para poder contar com os jogadores de clubes ingleses foi eleger Turim para jogar em casa frente ao Azerbaijão.

A seleção portuguesa fica hospedada no centro de estágio da Juventus para estar o mais isolada possível. Depois dos vários casos de covid-19 na última concentração, haverá o mínimo de contacto seja com imprensa seja com pessoas fora da comitiva.

Veja também: