Presidente da República agracia Abel Ferreira com Ordem do Infante D. Henrique

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agraciou esta segunda-feira o treinador de futebol Abel Ferreira com a Ordem do Infante D. Henrique pelos seus êxitos no Palmeiras, do Brasil.

Abel Ferreira assumiu o comando técnico do Palmeiras no final de outubro de 2020, levando a equipa à conquista da Taça Libertadores, um ano depois de Jorge Jesus o fazer com o Flamengo, e da Taça do Brasil.

O 'verdão' só tinha levantado a Libertadores uma vez, em 1999, com o ex-selecionador português Luiz Felipe Scolari, somando nova conquista com a vitória sobre o Santos por 1-0, em 30 de janeiro deste ano, no Maracanã.

Serviços relevantes prestados a Portugal

A Ordem do Infante D. Henrique destina-se a distinguir quem houver prestado serviços relevantes a Portugal, no país e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua história e dos seus valores.

Antes de chegar ao clube brasileiro, o antigo lateral de Sporting, Vitória de Guimarães ou Sporting de Braga orientava os gregos do PAOK, após passagens pela equipa B dos 'leões' e pelos bracarenses.

A cerimónia decorreu na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, com os cuidados e restrições inerentes à pandemia de covid-19.