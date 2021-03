Mundial 2022: árbitro holandês Danny Makkelie nomeado para o Sérvia-Portugal

O holandês Danny Makkelie é o árbitro do jogo de sábado entre as seleções de futebol da Sérvia e de Portugal, em Belgrado, do Grupo A de qualificação para o Mundial2022, informou hoje a UEFA.

Makkelie, de 38 anos, vai arbitrar pela sexta vez um jogo da seleção principal de Portugal, tendo nos anteriores dirigido dois jogos de qualificação para Mundiais, para o de 2018, com a Hungria, e para o de 2014, com a Irlanda do Norte.

Em ambos, Portugal venceu, com a Hungria, fora, por 1-0, com um golo de André Silva, e com a Irlanda do Norte também fora, por 4-2, com Bruno Alves e Cristiano Ronaldo, com um 'hat-trick', a marcarem os golos lusos.

Mais recentemente, em jogos da Liga das nações, Makkelie 'apitou' o Suécia-Portugal (2-0), em setembro de 2020, e o Itália-Portugal (0-0), em novembro de 2018, muito depois de ter estado num particular entre Portugal e França (0-1), em 2015.

A seleção lusa defronta no sábado a Sérvia, às 19:45, no segundo jogo do Grupo A de apuramento para o Mundial2022, depois de se ter estreado na quarta-feira com uma vitória por 1-0 frente ao Azerbaijão, em jogo deslocalizado do estádio José Alvalade, em Lisboa, para Turim, em Itália, devido à pandemia de covid-19.

Após o jogo em Belgrado, a seleção nacional fecha na terça-feira a ronda tripla inicial na corrida pelo apuramento para o Mundial2022 com a visita ao Luxemburgo.

Para garantir uma oitava participação, e sexta consecutiva, no Mundial, cuja edição de 2022 se realiza entre 21 de novembro e 18 de dezembro, no Qatar, Portugal precisa de vencer o agrupamento, sendo que o segundo classificado jogará um 'play-off'.

